Co se děje s tisíci letadel, která nemohou létat

Právě poplatky za odstavení letadel se liší od letiště k letišti. V Indii parkování může v případě velkého letadla činit až 1000 USD (přes 25 500 Kč) za den, uvádí konzultační společnost Martin Consulting. Pro aerolinky s flotilou 250 letadel to i při slevě znamená 12,5 milionu amerických dolarů za šest měsíců odstávky. IATA požádala vlády o snížení poplatků za parkování, které obvykle činí méně než dvě procenta ročních výnosů letiště. Za současných podmínek by tyto poplatky mohly být pro některé aerolinky zničující.

Pozornost vyžadují také pneumatiky. Podle Qantas Airways je potřeba protočit kola u všech letadel, a to buď tažením stroje po asfaltu nebo je protočit po vytažení do vzduchu, a to každý týden až dva, zatímco se do podvozku nalije hydraulická kapalina na ochranu proti korozi. Do motoru pak společnost dává obrovské sáčky s oxidem křemičitým pro absorpci vlhkosti.