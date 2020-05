Cizinci z EU s vazbami na Česko budou smět na tři dny přijet

Zákaz vstupu cizinců do Česka byl původně vázán na nouzový stav, od minulého týdne platí jako mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo s výjimkami příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu.