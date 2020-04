Číňané se kvůli koronaviru bouří

Kritici poukazují na to, jak státem podporované charity dávají dary vládním úřadům, a ne přímo nemocnicím. Na úřady šlo více peněz a roušek než do Wu-chanu, kde si lékaři a sestry stěžovali na nedostatek ochranných pomůcek. Zjistili to mladí investigativci, když srovnávali množství dodané pomoci do Wu-chanu s objemem získaných prostředků.