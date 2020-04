Chorvatsko jedná s Babišem o otevření hranic pro turisty

Portál telegram.hr uvedl, že chorvatské ministerstvo cestovního ruchu zvažuje realizaci návrhu české Asociace cestovních kanceláří (ACK), který by zahrnoval vytvoření pozemních či leteckých „turistických koridorů”. Po nich by do země mohli přicestovat turisté vybavení potvrzením, že nejsou nakaženi koronavirem, čímž by se zároveň vyhnuli nutnosti trávit po příjezdu čas v karanténě.