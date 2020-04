České šanci na slunění u moře už svítá

Plážové radovánky na Jadranu si Češi nebudou muset odepřít zřejmě ani letos. Podívat by se mohli i do jiných populárních oblastí Středozemního moře. Zájem otevřít v létě koridory pro zahraniční turisty už projevilo několik jihoevropských zemí a česká diplomacie potvrzuje, že zájem je oboustranný. Na přímořské země by mohlo dojít už v druhé polovině letních prázdnin.