Černý: Odpor proti rouškám ve školách výrazně opadl

Ve vnitřních prostorách jsou povinné roušky. Co se pro vás mění?

Co se týče Prahy, tak asi nic. Děti mají mít roušky na chodbách, ale ve třídě už ne a s tím počítáme. Nicméně chceme vidět, jak přesně bude znít nařízení ministerstva zdravotnictví, protože ze strany ředitelů jsou pochyby a chtějí si být jistí a vidět to na papíře.

Všichni vidí, jak rychle počty nakažených rostou, a počet rodičů nadávajících na roušky se dramaticky snížil

Učitelé by měli nosit roušky třeba ve sborovnách, v kabinetech, při poradách.

Počítáte s tím?

To je další otázka, na kterou mohu odpovědět, až si to přečtu.

Na jak dlouho to vidíte, než dojde na nějakou intervenci hygieny na vaší škole?

Minulý týden kolem oběda jsem se dověděl o covidu u jednoho dítěte. Třídu jsme hned izolovali a od té chvíle jsem se snažil dovolat na hygienu a dovolal jsem se do vrátnice paní, která mě neustále přepojovala na nějaká čísla, která to nebrala. A tak se to opakovalo.

Ale v téhle chvíli už je to jasné. Příznaky se u žákyně objevily v pondělí, kdy ale nebyla ve škole, protože měla jít k zubaři. Místo toho šla na test.

Podle manuálu hygieny se trasují kontakty za uplynulé dva dny zpět, ale ona za tu dobu ve škole vůbec nebyla, takže třída jede dál a v karanténě vůbec není. Akorát jsme informovali rodiče a žákyni posíláme úkoly.

Objevují se u vás i další případy, kdy dítě nepřijde do školy, protože mu byla nařízena karanténa mimo školu?

Takových dětí zatím máme tři, ale ty jsou doma a čekají na testy. Ale nepředpokládáme u nich, že by byly pozitivní, protože to většinou nebylo přímo v rodině, ale hodně vzdáleně. Ani neměly příznaky.

Teď se změnil postupy hygieny, která už nemá dávat do karantény jednotlivé žáky, ale rovnou celé třídy…

Je tam napsané, že pokud se třída učila v rouškách, tak půjde jednotlivý žák do karantény. Pokud se učili bez roušek, tak půjde do karantény celá třída.

Překopaly vám tyto změny plány? Není to nakonec přehlednější a jednodušší, že se nastaví distanční výuka na celou třídu? Mít v karanténě jen půlku třídy znamená výuku ve dvou režimech.

Kdyby šly tři čtyři děti do karantény, tak ty se ošetří na dálku. Stačily by jim třeba jedna dvě hodiny online týdně a zbytek třídy by se učil podle rozvrhu. Pokud by šla celá třída do karantény, tak budeme učit jako na jaře. Největší problém by byl souběh, ke kterému by nemělo dojít, protože v tuto chvíli mají jít do karantény celé třídy, když se vyskytne covid. Ale nejsem si tím jist.

Jak moc jsou rodiče u vás zodpovědní? Posílají děti do školy s rýmou?

U nás ve škole jsou hodně zodpovědní poté, co jsem jim rozeslal v nadsázce „bububu“. Slušně jsem je požádal o spolupráci a vysvětlil jim rizika. Pochopili to. Psal jsem si s jedinou maminkou, která se rozčilovala, že nutíme dětem roušky, ale i ona to nakonec pochopila. A když nám ráno přišlo do školy evidentně nachlazené dítě, tak jsme zavolali rodičům a oni si ho odvezli. Nebyl s tím žádný problém.

Máte ohlasy od jiných ředitelů, kteří jsou mezi dvěma mlýnskými kameny, neboť část rodičů oceňuje obezřetnost, zatímco druhá část jim vyčítá omezování kroužků a nošení roušek?

Ano, tohle skutečně jsme zažívali, ale třeba před týdnem. Teď když všichni vidí, jak ty počty nakažených rychle rostou, tak počet lidí nadávajících na roušky a další opatření se dramaticky snížil.

Pražská hlavní hygienička Jágrová mi řekla, že odmítání roušek ve škole bude pokutovatelné

Ubývá rodičů i škol, které by to bagatelizovaly. Gró rodičů to chápe. V Praze a středních Čechách to je patrné, jednou se to asi dotkne asi každé školy. A právě jsem mluvil s pražskou hlavní hygieničkou paní Jágrovou. Řekla mi, že pokud rodiče odmítají, aby jejich dítě nosilo roušku, tak jakmile to bude povinné, tak to bude pokutovatelné.

Co se stane, když odpadnou učitelé do karantény?

To byl problém hlavně v přípravném týdnu. Nyní tento problém už nebude, protože odpadnou s učitelem i žáci. Pak je ještě možnost oslovit ministerstvo školství. Pokud mi odpadnou jen učitelé a ne žáci, tak pošlu mail na ministerstvo školství s žádostí o uzavření školy a ministerstvo vyhoví. Ředitel pak za těchto podmínek může uzavřít školu nebo třídu.

Jak situaci berou děti?