Čechů v karanténě ubývá

První lidé se v karanténě ocitli 1. března. Tehdy se totiž objevily v tuzemsku první tři případy onemocnění covid-19. Do karantény museli v té době pouze ti, kteří s nemocnými přišli do kontaktu.

Už 7. března ale vláda zavedla, že do povinné 14denní karantény musí lidé, kteří se vrátili z Itálie. Od 7. března do 14. března, kdy vláda opatření ještě rozšířila, se v karanténě ocitlo nově 6000 tisíc lidí. Celkem bylo ke 14. březnu doma 6827 Čechů.

Největší nárůst zaznamenaly Novinky ale až mezi 15. a 17. březnem, kdy se počet lidí v karanténě zvýšil o téměř 10 tisíc. Vláda totiž 13. března, s platností od 14. března, nařídila povinnou karanténu těm, kteří se do Česka vraceli z 15 rizikových států.

Nárůst trval až do 27. března, kdy bylo doma 22 350 lidí. Od té doby ale počet lidí v karanténě pozvolně klesal. Aktuálně jsou v karanténě méně než tři tisíce Čechů.

Souviset to může s tím, že od 16. března vláda uzavřela hranice. Češi nesměli vycestovat a cizinci zase nemohli přijíždět. Hranice opět otevřela 27. dubna. Většina okolních států má ale zatím své hranice zavřené, a tudíž Čechy stejně do země nevpustí.

Do karantény pak musí aktuálně lidé, kteří přišli do kontaktu s nakaženým. Zároveň do ní musí i ti, kteří se vracejí ze zahraničí a neprokážou se při příjezdu negativním testem na covid-19. Ten ale nesmí být starší než 4 dny. Jiná pravidla platí pro pendlery, kteří musí mít jeden test za měsíc.