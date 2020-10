Burčák a zpěv, to byla živná půda pro covid, říká ředitel nemocnice v Uherském Hradišti

V současné době máme hospitalizovaných 116 covid pozitivních pacientů, přičemž nejužší místo je na lůžkách intenzivní péče, kde máme celkem 23 pacientů na umělé plicní ventilaci, ale ne všechny covid pozitivní. Ještě do soboty jsme měli k dispozici jen 24 ventilátorů, ale díky pomoci z ministerstva zdravotnictví jich dnes máme o deset více.

Naštěstí v posledních dnech dochází jen k pozvolnému nárůstu pozitivních hospitalizovaných, tudíž zatím ještě vše zvládáme a doufáme, že u tohoto trendu nějaký čas zůstaneme a k žádnému skokovému nárůstu co nejdéle nedojde.

Zatím ne. Určitě je to dáno i tím, že jsou v Uherském Hradišti připraveny dvě školy, které jsou k dispozici pro děti našich zaměstnanců.

Například před třemi týdny jsme učinili výzvu s žádostí o spolupráci s lékaři anesteziology z celé republiky, kteří by pomohli stávajícím anesteziologům s péčí na operačních sálech, tak aby se naši kmenoví lékaři mohli věnovat především covid nemocným na intenzivních lůžkách a nebyl na ně vyvíjen takový tlak.

Posilu zdravotních sester zatím hledáme především mezi vlastními zaměstnanci z jiných odděleních, kde lze omezit péči bez toho, aby to někoho ohrozilo. Za specializované sestry na intenzivní péči ale už dnes není vůbec snadné nalézt adekvátní náhradu.

Určitě čekáme na pomoc dalších studentů, a to zejména mediků, kteří by nám měli nově pomáhat především v sesterské a ošetřovatelské oblasti.

Jedná se především o stres a obrovskou psychickou zátěž vyplývající z velmi těžké a intenzivní práce ve ztížených podmínkách. Mnozí z nich si v hlavě neustále přemítají, zda v tom daném okamžiku postupovali správně, zda skutečně udělali maximum možného nejen pro ochranu nemocných, ale i sebe samých. Často se jim také zdá o práci, jak se zase oblékají do všech ochranných pomůcek, potí se v nich, a přitom opětovně prožívají stresy, které se jim předtím staly.

V současné době máme na ventilátorech především nemocné ve věkové hranici 60-70 let, přičemž jsou mezi nimi i mladší ročníky. U ostatních hospitalizovaných s covid-19 ještě nedávno převažovali mladší ročníky, ale v posledních dnech spíše přibývá lidí ve středním a straším věku.

Jsou už všichni velmi unavení a nemají již sílu ani potřebu někomu něco vysvětlovat. Vidí zde realitu, denně se s ní potýkají a to jediné, co v tento okamžik potřebují, je energie na to, aby se mohli maximálně věnovat svým pacientům.