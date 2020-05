Bude pandemie covidu-19 znamenat konec pro podání ruky?

Ale když podání ruky upadá v nemilost, co ho v postkoronavirové etiketě nahradí? Šťouchnutí pěstí nebo loktem? Tradiční japonská úklona nebo smeknutí klobouku? A co pozdrav Spocka ze Star Treku se zdviženou dlaní a písmenem „V“ mezi prostředníkem a prsteníčkem?

Gerba studuje pohyb virů. Přenese virus na kliku od dveří kanceláře nebo do hotelového pokoje nebo něčího domova. Říká, že viru na klice kancelářských dveří to trvá pouhé čtyři hodiny, než se dostane na polovinu rukou lidí v kancelářské budově a polovinu tamních povrchů, nebo na 90 procent povrchů u někoho doma. Virus v hotelu se často dostává z pokoje do pokoje a někdy i do přilehlých konferenčních prostor.