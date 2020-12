Blatný: Tvrdší opatření přijdou, možná ale až 27. prosince

„Není příliš pochyb o tom, že přejdeme do pátého stupně. Čísla v nemocnicích ukazují, že už je nemůžeme dále zatěžovat beze změny. Uvažujeme ale o tom, že to bude od 27. prosince,“ řekl Blatný při projednávání prodloužení nouzového stavu.

Posunutí termínu by umožnilo lidem, kteří se nechali otestovat v rámci plošného testování, setkávat se v průběhu svátků.

Definitivně však rozhodne vláda až ve středu ráno. „Chceme mít co nejvíce dat z nemocnic. Ty musíme udržet v chodu. Kdyby se tak nestalo, byl by to problém pro nás všechny,“ sdělil v dolní komoře Blatný.