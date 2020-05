Bavorsko se chystá otevřít restaurace i hotely

Dlouze se diskutovalo podle Södera o situaci ve školství. Nakonec se bavorská vláda dohodla na tom, že by se do svatodušních svátků, které letos vycházejí na konec května, měla do škol vrátit polovina studentů. To platí také o školkách, ty by se měly v Bavorsku otevřít 25. května. „Prázdniny by se dětem neměly krátit,“ uvedl bavorský premiér.