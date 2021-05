Australští vědci dokáží „vystřílet” koronavirus v plicích

„Má to v zásadě úkol hledat a zničit. Můžeme konkrétně zničit virus, který se nahromadil v něčích plicích,“ poznamenal podle serveru The Daily Mail.

Léčba však byla vyzkoušena zatím pouze na hlodavcích, a proto zůstává nejisté, jak účinná nebo bezpečná bude u lidí. Vědci, kteří za touto terapií stojí, nicméně tvrdí, že „normální buňky jsou touto léčbou zcela nepoškozené“. Doufají proto, že lék bude k dispozici do roku 2023. Aktuálně míří do další fáze testování.

Antivirotikum má být do krevního oběhu dodáváno injekcí, a to v podobě tzv. nanočástice. „Tyto nanočástice půjdou do plic a fúzují do buněk dodávajících RNA. Ta vyhledává virus a ničí jeho genom, takže virus se již nemůže replikovat,“ dodal McMillan.