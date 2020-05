Ať se nakazí dobrovolníci, urychlí to testy vakcín, prosazují politici v USA

Snaha rychle vyvinout vakcínu proti covid-19 naráží na řadu problémů. Zdržet její vývoj by mohly testy účinnosti u lidí, a to zejména v případě, že by první vlna pandemie odezněla. Řešením by mohlo být záměrné nakažení dobrovolníků. Už se jich přihlásilo na 3500. Skupina 35 zákonodárců se s touto ideou už obrátila na americký Úřad pro potraviny a léky (FDA), pod který spadá schvalování léků, uvedl server The Hill.