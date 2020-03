Vtipy spíchnuté koronaviru na míru. Smát se můžete i u šicího stroje

Tento týden se Česko ocitlo v karanténě a jeho obyvatelé se zahalili do roušek. I když jejich dodávka stále vázne, lidé si začali šít vlastní, svépomocí. Na internetu se Češi začali organizovat, rozdávat své výrobky do nemocnic i spoluobčanům a vášnivě debatovat o tom, zda roušky mají smysl. A když už měli našito, vláda se rozhodla zavést nošení roušky jako povinnost. Tak pokud teď zápasíte s tím, aby vám na té vaší seděly švy, jak mají, přečtěte si novou várku vtipů na téma koronavir, třeba vám to zlepší náladu.