Striptérky přišly o kšefty, bez práce ale dlouho nezůstaly

Celý nápad původně začal jako vtip na sociálních sítích, jenže Boulden s údivem zjistil, že po dovozu jídla striptérkami je opravdu velká poptávka. Pustil se tedy do seriózního plánu a zanedlouho zprovoznil službu Boober Eats (slovní hříčka, která připomíná rozvážkovou službu Uber Eats, boobs je slangový výraz pro prsa).

Od sedmé hodiny večerní do jedné hodiny v noci služba nabízí rozvážku menu, ze kterého si mohli zákazníci vybírat v klubu – smažená kuřata, steaky či minipárky. „Lidi to baví, někdy dovážíme jídlo jako překvapení, někdy na narozeninovou oslavu a někdy pro lidi, co se prostě zhulili,“ uvedl Boulden.