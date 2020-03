Nucená karanténa stvořila davy mikrovlnkových kuchařů

Je to pochopitelné, ne každý je zvyklý vařit, a už vůbec ne každý den či několikrát denně. Co si ale počít, když mají restaurace zavřeno a každodenní dovoz jídla až ke dveřím se může po dobu nucené karantény pořádně prodražit?

Nezbývá nic jiného než zatnout zuby, nasadit si zástěru a vrhnout se do neprobádaných vod kuchyňského náčiní, které zejména mnozí obyvatelé větších měst berou do rukou po dlouhých letech, nebo dokonce vůbec poprvé v životě.

Vaším jediným úkolem bude rozbít dvě vejce do hrnku, osolit, opepřit, případně přidat nakrájenou šunku či trochu krájené papriky, špenátu nebo rajčat. Celou směs poté vložíte do mikrovlnky (nezapomeňte ji zapnout) a za dvě až tři minuty máte připravenou snadnou omeletu.

Tentokrát nasypte zhruba do polovina hrnku kolínka, zalijte vodou a osolte. Na dvě až tři minuty vložte do mikrovlnky a po vytáhnutí přidejte trochu mléka, nastrouhaný sýr a opepřete. Na třicet vteřin znovu vložte do mikrovlnky. Těstoviny se sýrem jsou na světě.