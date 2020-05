Na charitu pro nemocnici upletla 91letá žena nemocnici

Margaret Seamanová, 91letá žena z Norfolku, během pandemie v Británie trávila čas ve svém domě a přemýšlela, co by mohla udělat pro zdravotnická zařízení ve svém okolí. „Říkala jsem si, že umím plést, a tak bych mohla uplést něco, za co bych získala peníze pro nemocnice,“ řekla pro agenturu AP.