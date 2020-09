Raketový zájem se nezastavil, eRouška už hlásí 375 tisíc stažení

Pokud se někdo nakazí koronavirem a používá eRoušku 2.0, hygiena mu zašle unikátní kód. Dotyčný ho zadá do aplikace a odešle varování všem lidem, kteří s ním přišli do rizikového kontaktu. Je tedy zřejmé, že aplikaci musí používat co nejvíce uživatelů, aby systém fungoval co nejspolehlivěji.