Obce mohou zdarma rozesílat lidem SMS zprávy

"Informovat občany je v tomto krizovém období jedna z nejdůležitějších úloh měst a obcí. Chceme jim pomoct tím, co umíme nejlépe – rychle a efektivně předávat důležitá sdělení prostřednictvím SMS zpráv přímo do mobilních telefonů," uvedl Ferdinand Kraus z O2 Media.

Market Locator může oslovit místní obyvatele i lidi, kteří do místa dojíždějí za prací. SMS je možné zacílit na konkrétní skupinu občanů, například podle věku na seniory. Zejména pro skupiny obyvatelstva, které nemají přístup k internetu, může jít o důležitý informační zdroj. Například poradí, jak si zajistit nákup či donášku potravin a léků.

Městem, které možnost informování občanů pomocí SMS iniciovalo a jako první využilo, je Kutná Hora. "Mnozí obyvatelé si stěžují například na to, že městský rozhlas není dobře slyšet. I proto jsme aktivně přistoupili k řešení v podobě zasílání informací přes SMS. Občané pro to nemusí dělat nic, nikde se registrovat, a přesto jim informační SMS budou chodit samy na jakýkoliv typ telefonu. Navíc je to pro uživatele i město zdarma," uvedl iniciátor projektu kutnohorský zastupitel Martin Suchánek.