Češi během karantény více surfují na mobilech. Zvedl se i počet hovorů

Nárůst provozu souvisí s tím, že kvůli zavřeným školám se děti učí z domova, a to i prostřednictvím internetu. K práci z domova se zároveň uchýlila i část zaměstnanců.

Operátora je možné změnit rychleji. A zákazníka to nezruinuje

Operátora je možné změnit rychleji. A zákazníka to nezruinuje Mobil

„Co je v této době nové, je to, že špička provozu, která běžně nastává jednou nebo dvakrát denně, ve dnech karantény trvá prakticky od rána do večera. Souvisí to s tím, jak většina lidí pracuje a učí se z domova a po celý den hojně využívá například videohovory,“ podotkla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.