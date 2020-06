Videohovory jsou kvůli koronaviru v kurzu. Zoom očekává miliardové tržby

Poskytovatel videohovorů Zoom díky koronaviru zdvojnásobil výhled, letos očekává tržby až 1,8 miliardy dolarů (42,5 miliardy Kč). To by bylo třikrát více než v uplynulém finančním roce. Počet uživatelů jeho služeb se kvůli přechodu na práci z domova ve velké části světa na vrcholu krize v dubnu ztřicetinásobil na 300 milionů z prosincových deseti milionů. Firma to uvedla po úterním zveřejnění kvartálních hospodářských výsledků.