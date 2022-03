Rusko zakázalo Facebook, Twitter i Youtube

Rusko brání šíření informací, za lživé zprávy o armádě hrozí až 15 let vězení

Rusko brání šíření informací, za lživé zprávy o armádě hrozí až 15 let vězení Evropa

BBC reagovala prohlášením, že „přístup k přesným, nezávislým informacím je základní lidské právo a lidem v Rusku by ho nikdo neměl upírat“. BBC ale v reakci na blokaci sdělila, že v Rusku dočasně končí činnost.

„Myslím si, že je to chyba a že to prezidenta Putina před pravdou nezachrání,“ komentoval jednání Moskvy britský ministr obrany Ben Wallace. „Myslím si, že jde o nehorázný zásah do našich svobod,“ dodal.