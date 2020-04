Češi zatěžují internet, množství přenesených dat stouplo o čtvrtinu

Samotná internetová komunikace se však do celkového množství přenesených dat projevuje jen nepatrně. Daleko markantněji naměřená data ovlivňují nejrůznější streamovaná videa – tedy filmy, seriály apod.

Podle Radiokomunikací se to projevilo i v rámci nabídek OTT služeb, tedy na distribuci videí přes celosvětovou počítačovou síť. Radiokomunikace poskytují svou infrastrukturu například pro internetové projekty televizních stanic Prima a Nova, tedy konkrétně pro streamovací platformy iPrima a Nova Plus. Právě u nich stoupl počet přenesených dat v měsíci průměrně o čtvrtinu.

Zajímavý je také pohled na to, jak se v době pandemie mění návyky lidí. „Zatímco dříve byl hlavní vrchol využívání OTT služeb večer, nyní se sledování rozprostřelo do celého dne. Je vidět, že lidé mají více času a možností zvolit si, kdy budou co sledovat,“ prohlásil obchodní ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník.