Apple jako vzor boje proti Rusku. Microsoft, Facebook i Google pod palbou kritiky

„Už minulý týden jsme zastavili veškerý export našeho zboží do Ruska. Zároveň jsme omezili fungování platební služby Apple Pay, smazali z App Storu zprávy ruských vládou podporovaných televizních stanic RT News a Sputnik News a deaktivovali jsme dopravní zpravodajství v Apple Maps,“ citoval prohlášení Applu zpravodajský server CNN.

Chtěla, aby Rusům přestal zcela fungovat obchod s aplikacemi na zařízeních s logem nakousnutého jablka. To by mělo masivní efekt na ruské uživatele, kteří by pak svou frustraci mohli obrátit proti vládě. K tomuto kroku zatím Apple nepřistoupil.