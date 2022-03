Kybernetičtí partyzáni zastavili vlaky v Bělorusku, aby zpomalili postup armády

Partyzánským hackerům se podařilo během víkendu nabourat do počítačů, které ovládají vlaky v Bělorusku. Díky tomu byli schopni některé soupravy skutečně zastavit, na dálku jsou totiž schopni ovládat výhybky a další železniční systémy.

Podobný útočný arzenál má podle serveru NBC News také americká armáda. Bílý dům to sice na konci minulého týdne popřel, ale podle čtyř různých zdrojů dostal prezident USA Joe Biden už na začátku minulého týdne hned několik možností kyberútoků, které by Rusko ochromily.

Jeden ze scénářů počítá s tím, že by bylo přerušeno internetové připojení napříč celým Ruskem. Kybernetické útoky by nicméně mohly být směřovány také na železniční výhybky, což by prakticky vyřadilo vlaky, kterými je dopravována vojenská technika na Ukrajinu, z provozu.