Znesvěcování soch? Nikdo není bez hříchu. Které sochy jsou v Česku na ráně?

„Proč? Protože ve své době sice vznikla za nějakým konkrétním účelem, nicméně pro další generace má hodnotu už jen historickou a informační, dále okrasnou. Kdyby každá nová doba pečlivě odstraňovala sochy a architekturu jiné doby překonané, nezbylo by v historii za chvíli nic. Nebylo by co bádat, co studovat a srovnávat,“ dodala s tím, že každá výrazná osobnost bude mít vždy své příznivce a odpůrce. Pokud by se tedy skutečně mělo „hledání škraloupů“ přehnat do extrému, nemohla by pak zřejmě vzniknout už žádná nová socha, míní.