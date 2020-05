Ukrajinci potřebují víza, volají firmy

Firmy nyní v rámci rozvolňování a návratu k normálu volají po urychlení obnovování poskytování víz, aby se zahraniční dělníci s negativními testy na covid-19 mohli vracet. To záleží vedle ministerstva zahraničních věcí i na postupu zahraničních úřadů a obnovování dopravních spojů.

Podle informací Práva odjelo z Česka 50 až 70 procent Ukrajinců pracujících přes agentury, v případě těch na kvalifikovaných pozicích ze speciálního programu to byla asi pětina.

„Na začátku nouzového stavu proběhla velká vlna odjezdů Ukrajinců, protože panovala nejistota, zda budou mít práci a jak to bude s vycestováním po ukončení pracovního povolení či víza,“ potvrdil Právu Tomáš Surka, manažer personálně-poradenské společnosti JobConnector.

„Momentálně se ve větší míře víza neudělují. Cizinci, kteří tu již byli, mají prodloužena jak krátkodobá, tak dlouhodobá víza po dobu nouzového stavu a následně maximálně 60 dní po jeho ukončení. Pokud nouzový stav skončí 17. května, je nutné, aby se vízový proces rozjel co nejdříve v původním rozsahu, aby se tito pracovníci mohli nahradit jinými. Jinak v některých oborech hrozí zásadní nedostatek pracovní síly i přes koronavirovou krizi,“ dodal Surka.

Podobně to vidí Jakub Šimáček, jednatel TBG Metrostav. „Je nutné začít hledat cestu, jak sem zahraniční dělníky při zachování zdravotně-hygienických opatření opět dostat,“ řekl Právu.

Ministerstvo zahraničních věcí na dotaz Práva uvedlo, že vízovou agendu postupně obnovuje, od tohoto týdne zatím na 27 zastupitelských úřadech. To se týká třeba Srbska či Mongolska, ale jen pro zdravotnický personál a sociální služby. Takovou kvalifikaci však zaměstnavatelé u Mongolů a Srbů nehledají – u Mongolů jsou to spíše masokombináty, u Srbů to je autoprůmysl.