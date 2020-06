Světovou ekonomiku čeká největší propad od 30. let, varuje OECD

Podle OECD při obou scénářích dojde ve druhém čtvrtletí k ještě výraznějšímu propadu globálního hrubého domácího produktu (HDP) než v prvních třech měsících letošního roku. V posledních dvou čtvrtletích by se pak ekonomika měla nadechovat k oživení v následujícím roce. To by v optimistickém scénáři mělo podobu růstu HDP o 5,2 procenta.

V případě, že by se naplnila hrozba příchodu druhé vlny pandemie, ekonomika by se v posledním čtvrtletí opět propadla. Za celý rok by tak pokles globálního HDP činil 7,6 procenta. Oživení ekonomiky by potom bylo pomalejší. Světová ekonomika by v roce 2021 rostla jen o 2,8 procenta.