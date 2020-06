Strojírenský veletrh po desítkách let kvůli viru poprvé nebude

„Stalo se tak na základě zvážení všech okolností faktorů a rizik spojených s konáním veletrhu včetně vyhodnocení aktuálních pravidel pro konání veletrhů a hromadných akcí. Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsem musel kdy udělat,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„My jsme měli postavit ploty mezi pavilony, kde by nesměli návštěvníci mezi pavilony procházet, na druhé straně jsou nákupní centra plná lidí a nikomu to nevadí. Bude to znamenat značné finanční ztráty nejen pro nás, ale i pro region,“ doplnil Kuliš.