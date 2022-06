Scholz nechtěl naštvat Putina. Odmítl znárodnit německou divizi Gazpromu

Znárodnění Gazprom Germania by mohlo Putina rozzlobit, což by mohlo vést k eskalaci celé situace, obával se Scholz podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených se situací. Chtěli zůstat v anonymitě, neboť se jednalo o soukromé rozhovory.

Německo je na plynu z Ruska silně závislé. Kdyby došlo k výpadku těchto dodávek, mohlo by to zemi uvést do recese, varují někteří analytici. I proto se v rámci Evropské unie neuvažuje ani o jednáních ohledně možného uvalení embarga na dovoz ruského plynu.