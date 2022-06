Platební neschopnost Ruska uvrhne investory do právnických sporů

Moskva zatím byla schopna zahraniční dluh navzdory sankcím obsluhovat, ale to se pravděpodobně změní, protože Spojené státy zemi uzavřely další cestu k věřitelům. Dotklo se to plateb zhruba za 100 milionů USD (2,3 miliardy Kč) splatných 27. května.

"Rusko je schopno a ochotno zaplatit," uvedl partner společnosti Dechert LLP Darshak Dholakia. "To by mohlo posílit argumenty Ruska před investory - a případně i před soudem, pokud platební neschopnost bude vyhlášena -, že dluhopisy nejsou v platební neschopnosti, protože neúplné platby způsobily kroky americké vlády."

Partner právní společnosti Allen & Overy Yannis Manuelides uvedl, že pro Rusko by mohlo být lepší vyčkat, až majitelé dluhopisů zahájí řízení tím, že si vyberou jurisdikci. A tu pak přijmou, anebo odmítnou. Rusko by tak stále mělo možnost předložit své argumenty, i když řízení zahájí věřitelé.

Jednou z možnosti je i vyšší moc. Přestože sankce historicky do této kategorie nespadají, mohlo by to Rusko zkusit. Protiargumentem by ale mohlo být, že Rusko napadením jiného státu samo vytvořilo okolnosti, které zmařily smlouvu.