Lufthansa dostane od německé vlády pomoc za 9 miliard eur

Pomoc zahrnuje majetkovou injekci vlády, která získá v největší německé letecké společnosti podíl 20 procent koupí nových akcií za 300 milionů eur . Bude mít také dvě křesla v představenstvu. Tento podíl by WSF chtěl odprodat do konce roku 2023.

WSF také investuje do Lufthansy 5,7 miliardy eur prostřednictvím tiché účasti, což znamená, že získá kapitálový podíl bez hlasovacích práv. Část tohoto podílu bude možné vyměnit za dodatečný majetkový podíl s hlasovacími právy v objemu pěti procent, pokud by Lufthansa nesplácela úroky nebo by ji vláda chtěla ochránit před převzetím.