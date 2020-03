Koronavir a veřejná doprava. Někde jezdí zdarma, v Praze jen se zakrytými ústy

„Zakazujeme nástup předními dveřmi. Cestující budou nastupovat i vystupovat druhými, případně i dalšími dveřmi. Cestující nebudou po nástupu odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady se nebudou označovat,“ vysvětluje první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS) s tím, že omezením kontaktu mezi řidiči autobusů a cestujícími by mělo dojít ke snížení rizika přenosu viru.

V souvislosti s nákazou již hradecký kraj omezil počet spojů zhruba o deset procent proti normálnímu stavu. Kraj také nařídil dopravcům častější dezinfekci vozů. V souvislosti s uzavřením státních hranic také nejezdí autobusové linky do Polska.

Do MHD v Praze od úterý pouze s rouškou

„Jde nám na prvním místě o ochranu zdraví řidičů a zajištění veřejné dopravy v následujících týdnech. Zároveň se tím snažíme zjednodušit situaci veřejnosti, především lidí, kteří veřejnou dopravu potřebují k dojíždění do zaměstnání,“ dodal náměstek Martin Červíček.

Bezplatná je od pondělí městská hromadní doprava v Přerově. Do autobusů je možné nastupovat jen prostředními a zadními dveřmi. Opatření bude platit do 24. března (do 6 hodin ráno). „Doporučujeme cestujícím, aby v případě, že mají možnost, použili při cestování roušku a pokud možno si nesedali vedle sebe,“ uvedl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).