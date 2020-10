I na Silvestra poloprázdno, horské penziony se bojí zimy

„Respektujeme opatření vlády. Nicméně ať nejsou zbytečně natolik tvrdá, aby zimní horský byznys, který je celoročně nejlukrativnější, letos totálně pohřbila. Nejistotu danou neodhadnutelným počasím doplnil strach z důsledků covidu,“ řekl Právu šéf infocentra ve Špindlerově Mlýně Martin Jandura.

Oproti srovnatelnému období minulých let, kdy rezervace na zimní horské pobyty byly v plném proudu, lze nynější situaci charakterizovat jedním slovem – stagnace. „Klienti i hoteliéři vyčkávají, co bude. Propad se očekává u zahraniční klientely, jež v Krkonoších obvykle tvoří okolo 60 procent,“ podotkl Jandura.

Ubytovatelé zmírňují storna

Hoteliéři leckde přizpůsobili storno podmínky ve prospěch hostů, kteří se mnohem častěji rozhodují na poslední chvíli. Ceny pobytů vesměs zůstávají na loňské úrovni. „Všichni doufají v opakování letních prázdnin, kdy se hory zaplnily Čechy,“ říká Jandura.

Šumavské hotely a penziony mají letošní vánoční i silvestrovské pobyty zatím poloprázdné. Většina lidí se bojí zamlouvat si ubytování dopředu. Přitom ještě před koronavirovou krizí hlásila většina hotelů i penzionů vyprodáno už začátkem září.

„Říjen i listopad jsou méně obsazené a velice nás trápí, že nepřichází nové rezervace, a to ani na prosinec a leden. Pokud to takhle půjde dál, bude to opravdu velice špatné. Přizpůsobujeme se a například zmírňujeme storna,“ řekl ředitel největšího ubytovacího lipenského resortu Landal Marina Jiří Strnad.

Někde je vyprodáno

S nižším zájmem o ubytování v tradičních lyžařských střediscích se potýkají i hoteliéři na Valašsku. „Ve srovnání s loňským rokem je samozřejmě patrný velký rozdíl, ale zájem o ubytování v zimním období trvá. Období vánočních svátků a Nového roku je vyprodáno, o tyto termíny je vždy obrovská poptávka, a to jak v našich chalupách, tak i v Grandhotelu Tatra,“ řekla Právu mluvčí Ski areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích Magda Pekařová.

Průběžně, i když v nižším množství, přicházejí do resortu i objednávky pro další část zimy. „Co se týká záloh, v případě, kdy má klient na jejich vrácení nárok, je pochopitelně vždy vracíme,“ dodala Pekařová.

Marcela Malá z hotelu Grádl v Železné Rudě má beznadějně vyprodáno. „Máme plno až do konce roku. Zvlášť o svátcích sem jezdí víceméně ti samí lidé a už si rovnou blokují termíny na další rok. Samozřejmě pokud by se zavíralo, tak budeme zálohy vracet, to se nedá nic jiného dělat. Věřím, že to naši klienti pochopí a zachovají nám přízeň,“ řekla Malá.

To Martin Burda z hotelu Sirotek nedaleko šumavského Špičáku sází na jinou klientelu. „Až do konce roku mám plno kvůli lyžařským kurzům, tak doufám, že je nezruší a přijedou. Jinak běžné lidi mám jen občas o víkendech, ale ty už jsou taky plné,“ sdělil Burda.

Pravidla, jak vyhovět aktuálním předpisům proti nákaze a zároveň co nejméně omezit lyžaře, zpracovává spolu s hygieniky pro všechny skiareály v Česku Asociace horských středisek ČR.

Pravidla pro lyžaře

Vlekaři chtějí předejít repríze z konce loňské lyžařské sezony, kdy kvůli nákaze došlo k plošnému uzavření sjezdovek. „Nepočítáme s tím, ovšem nikdo nic neví jistě.

Pracujeme na pravidlech, jak tomu předejít. Chceme ochránit lyžaře a zároveň je zbytečně neomezovat. Omezit pohyb chceme vzhledem k šíření nákazy u pokladen nebo nástupišť u lanovek a vleků. Zkrátka vytvoříme v areálech bezpečné koridory,“ popisuje šéf horské asociace Libor Knot.

„Doporučíme omezit zavírací dobu barů při sjezdovkách apod. Aby zůstalo hlavně lyžování na čerstvém vzduchu, kdy každý má beztak nějak krytá ústa. Často prostředky z nanovláken, jež poskytují lepší ochranu než klasické roušky,“ doplnil Knot.

Vlekaři v duchu nynějších povinností platných pro veřejnou dopravu nadále počítají s rouškami na lanovkách včetně sedačkových. Rouška by neměla být povinná na jednomístných vlecích.

„Pokud jde o dvoumístné vleky, budeme se, pokud to předpisy dovolí, držet pravidla, že kdo spolu bydlí, společně jede. Hygienici by měli rozlišit, co spadá ve ski-areálech do kategorie hromadné přepravy osob, kam patří lanovky, nikoliv však vleky,“ doplnil Knot, jehož organizace chce rozptýlit obavy veřejnosti z možné nákazy při pobytu v lyžařských střediscích.