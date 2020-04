Havlíček: Ekonomiku musíme spustit, zdraví to dovoluje

Jak byste komentoval rozhodnutí soudu Městského soudu v Praze o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví souvisejících s koronavirem?

To rozhodnutí je třeba respektovat, druhá věc je ta, že odpovědností vlády v danou chvíli a čas bylo zabezpečit zdraví obyvatel. Museli jsme se umět rozhodnout v řádu hodin, nikoli dnů. Opatření, která jsme udělali, byla rychlá, důsledná a také díky nim jsme teď v situaci, v jaké jsme, a máme náskok před ostatními zeměmi v celé Evropě. To, co jsme potřebovali učinit, tedy ochránit zdraví obyvatel, jsme udělali tak, že dnes má před námi celá Evropa respekt.

A forma řídit se opatřeními ministerstva zdravotnictví na ochranu veřejného zdraví byla správná?

Ano, pak je to o té formě, jeden právní názor je, že to byla správná forma, jiný, že byla špatná. V každém případě teď připravíme všechna opatření tak, abychom mohli naplnit jízdní řád otevírání ekonomiky.

Mimochodem to není ani úplně neobvyklá věc, já to sleduji takřka ve většině zemí, že dochází k různým výkladům toho, jak se opatření dělala, jsou tam právní spory. Je tam řada právních spekulantů, jako je tady, kdy spekulují a zkoušejí všechno možné. My se tomu musíme přizpůsobit a jedeme dál.

Velikonoce dopadly dobře i přes různé strašení, jak jsme to udělali špatně s hobbymarkety

Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza se vyjádřil ve smyslu, že nyní se otevírá prostor pro žádosti o náhrady škody...

Pan Prouza tímto nabádá k tomu, aby se vytvořilo prostředí, kdy se fatálním způsobem ožebračí Česká republika, pokud by toto mělo nastat. Co je podstatné, pan Prouza se opět mýlí. Už se mýlil v tom, že minulý týden řekl, že se měl nastavit jízdní řád, jen týden poté, co se odizolovaly podniky. To by v tu chvíli došlo k promořování celé populace.

Vláda posunula termíny otevírání dalších provozů na dřívější datum...

Splnili jsme, co jsme slíbili. Minulý týden jsme jako jedna z prvních zemí, kde byly dobré výsledky, začali uvolňovat ekonomiku tím, že jsme připravili pětietapový jízdní řád. Současně jsme řekli, že první etapa bude obezřetná, vyhodnotíme Velikonoce s tím, že pokud výsledky budou horší, můžeme přibrzdit, a naopak pokud budou lepší, můžeme zrychlit. Skvělá zpráva je, že Velikonoce dopadly dobře i přes různé strašení, jak jsme to udělali špatně s hobbymarkety. Ukázalo se, že jsme dokázali situaci ukormidlovat dobře. Výsledky jsou velmi dobré a den ode dne se zlepšují.

Nadále se počítá s otevíráním ve třech fázích...

Posunuli jsme to o čtrnáct dní a udělali jsme dvě nejpodstatnější změny a to, že jsme sloučili skupinu obchodů do 200 a 2500 metrů čtverečních, čímž jsme vyšli vstříc například prodejnám elektra nebo menších obchodů s nábytkem, kuchyňským studiím či prodejnám s textilem. Domníváme se, že je to správné i s ohledem na konkurenční prostředí. Naší snahou bylo co možná nejméně jej narušit.

Ta druhá změna, ta je s podtrženou podmínkou a ještě s vykřičníkem, jsou obchodní centra. Ta jsme posunuli nikoli o čtrnáct dní, ale o měsíc. Chceme vyjít vstříc menším prodejcům, aby nestáli takřka o měsíc déle. Musí být ale beze zbytku potvrzeno, že se bude situace i nadále velmi dobře vyvíjet a že budou zcela jednoznačně naplněna velmi přísná hygienická opatření.

V té další vlně po čtrnácti dnech jsou restaurace, čímž říkáme, že v té vlně, kdy se budou spouštět obchodní centra, nebudou ještě otevřeny fast foody a restaurace a zábavní zóna nebude tolik navštěvována a můžeme předpokládat, že tam nebude takové shlukování lidí.

Dva týdny mezi jednotlivými uvolňováními jste stanovili proto, abyste mohli vyhodnotit, zda se počet nakažených výrazně nezvyšuje?

Ano. Jedeme ve stejném režimu jako třeba Rakousko. Po diskusi s epidemiology je zcela jasné, že se vždy musí ta vlna, která se pustí, prověřit v horizontu

11 nebo 12 dnů. Týden je příliš brzká doba na vyhodnocení. I jinde ve světě se to takto aplikuje. Německo na to jde trošku jinak, nepopisuje jízdní řád a dává poměrně značnou míru nejistoty podnikatelům. My myslíme, že je fér to říct s větším předstihem.