Ekonomové navrhují novelu zákona pro odklad odvodu DPH

Ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20 navrhují novelu zákona, která by podnikatelům umožnila odklad odvodu daně z přidané hodnoty (DPH) minimálně do ledna 2021. V tiskové zprávě uvedli, že měsíčně se na DPH průměrně vybere 60 miliard korun a odklad by tyto peníze nechal podnikatelům, kteří tak mají mít více peněz na placení závazků a dalších věcí.