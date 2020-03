České dopravní firmy se obávají kolapsu

„Situace je v současné době velmi nepřehledná. Neumíme se najít v žádném vládním opatření, abychom to mohli dlouhodobě ustát. Pomohlo by nám širší pojetí kurzarbeitu. Žádná přímá podpora teď neexistuje a je potřeba, aby přišla do dvou týdnů. Pak už bude pozdě,“ řekl Právu předseda sdružení dopravců

Česmad Bohemia Josef Melzer.

První propad zažil obor počátkem dubna a akceleroval minulý týden odstavením automobilek. „Celý automobilový průmysl se zastavil a dopravci, kteří jsou na něj navázáni, teď prodělávají klinickou smrt,“ dodal.

Ostatním dopravcům podle něho zase dochází hotovost, protože nedostávají platby za služby, které dodali v únoru a začátkem března.

„Zásadně se zhoršila platební morálka některých zákazníků, kteří prodlužují splatnost faktur. Hotovost máme na jeden až dva měsíce,“ řekl Právu generální ředitel CS Cargo Aleš Willert. Zhruba za tři týdny se podle Melzera může stát, že se doprava zastaví úplně a bude ochromeno zásobování.

Pro M L Logistik, kde je Melzer jednatelem, jezdí 250 řidičů. „Dnes jich je 120 doma. Ještě v dubnu vyplatíme mzdy, pak už nebudeme mít peníze,“ uvedl. Podobně je na tom CS Cargo, ve firmě bude mít odstávku třetina vozidel. „Řidiči jsou doma s 60 procenty platu,“ uvedl Willert.

Žádají dotace a odklady plateb

„Zatím máme v provozu asi 40 procent vozového parku,“ řekl Právu Vladimír Starosta, šéf OK Trans Praha. Pokud by se situace kolem nákazy zlepšila v horizontu pár týdnů, tak je podle něho naděje. „Jestli se to ale potáhne měsíce jako v Itálii nebo Španělsku, budeme se dostávat na začátek podnikání a někteří možná už vůbec nezačnou. Hospodářství bez silničních dopravců není schopno fungovat, až se podniky otevřou, musí někdo přijet a zboží odvézt,“ upozornil.

Melzer podotkl, že v dopravě pracuje čtvrt milionu lidí. Některým teď hrozí, že přijdou o práci. „Propouštění nelze vyloučit. Nikdo z nás by to nedělal rád, ale bude to asi nutné. Vlna propouštění bude mít sociální dopad na řidiče bez práce, ale hrozí zastavení dopravy jako celku,“ zopakoval. Zbavovat se zaměstnanců nechce ani Starosta. „Samozřejmě nechceme propouštět, není to tak dlouho, co jsme všichni zaměstnance úzkostlivě hledali,“ uvedl.

Dopravci ve čtvrtek zveřejnili, co od státu požadují, aby firmy dokázaly přežít. Je to například jednorázová provozní dotace ve výši 120 tisíc korun na velké vozidlo a 80 tisíc na menší vozidlo, kurzarbeit pro firmy s poklesem zakázek o 20 procent, odklad plateb záloh silniční daně na konec listopadu, její snížení na minimum povolené Evropskou unií nebo úplné zrušení. Požadují rovněž pozastavení plateb mýtného nebo jeho odložení o 120 dní. Dále žádají, aby nemuseli platit DPH z neuhrazených faktur.