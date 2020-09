Zrušte školy v přírodě, žádá ministerstvo zdravotnictví. Přitom mohou být bezpečnější

„Pokud jde o letní tábory, tam jsme měli pokles asi 20 procent, to se dá ještě ustát. Pokud jde o školy v přírodě, tam je to jiná písnička. Poptávka je teď na bodu mrazu, téměř nulová,“ řekl Právu Topinka.

„Škola v přírodě jako akce, kam vám do jednoho objektu jede tatáž třída jako ve škole, nepřichází do styku s jinými lidmi a chodí do lesa, tak je v daleko bezpečnějším prostředí, než když jsou děti tady ve škole a odpoledne jdou na hřiště, do kina nebo s rodiči. A rodiče to chtějí, byli by smutní, kdyby se nejelo,“ popsal Právu.