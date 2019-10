Zrada a porušení mezinárodního práva, odsuzují čeští politici útok Turecka na Sýrii

Nyní Babiš varoval, že vojenský zásah by znamenal hrozbu další uprchlické vlny směřující do Evropy.

Tureckou ofenzivu i Babišův postoj kritizoval poslanec Pirátů Ondřej Profant . „V Sýrii bude masivní extrémně násilné přesidlování celého etnika. Iniciuje to členský stát NATO. A podporuje to náš premiér, který má nepochopitelnou náklonnost k autoritářským režimům. Je to opravdu otřesné. Podpořím snahy vedoucí k zastavení tohoto nesmyslného násilí,” uvedl.

„Je to odporná zrada spojenců, kteří prokázali neuvěřitelnou statečnost v boji s Islámským státem. Teď USA ženou Kurdy do náruče Asada, Ruska a Íránu. Ani tehdy, když USA ustoupily Putinovi a vzdaly v ČR radar, jsem nebyl tolik rozhořčen a znechucen,” uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Kurdské milice YPG bojovaly proti teroristickému uskupení Islámský stát (IS), Ankara zahájila ofenzivu proti nim poté, co se z oblasti stáhli američtí vojáci.