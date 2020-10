Zdroj nákazy neznámý. U dvou třetin nakažených na Příbramsku hygienici tápou

Nejrychleji se nyní covid-19 šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno 581 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Příbramsko je druhým nejpostiženějším okresem se 488 případy.

„Nemáme tam prakticky žádná ohniska, ale probíhá tam komunitní přenos. To znamená, že my už u dvou třetin pozitivních osob nemůžeme najít zdroj nákazy,” uvedla Šalamunová.

Podle starosty Sedlčan Miroslava Hölzela (ODS) jde o komunitní šíření, na jehož počátku bylo pár nakažených. „Pak už to pokračovalo v rámci škol a pracovních kolektivů. V podstatě to slyším a vidím ze všech stran včetně Policie České republiky a různých institucí, že se nám to tady rozběhlo plošně,” řekl Hölzel.

O žádném konkrétním ohnisku, z nějž by se covid-19 šířil, nemá zprávy ani starosta Příbrami Jan Konvalinka (za ANO). Připomněl jen to, že v minulosti byl větší počet nakažených mezi členy sportovních klubů. „Jednou z možných příčin je zvýšené dojíždění občanů města a okolních obcí za prací do Prahy a dalších větších měst,” míní Konvalinka.

Podle Šalamunové to může mít vliv, poukázala ale na to, že lidé do Prahy pravidelně dojíždějí i z jiných středočeských okresů, kde je situace lepší. Za zaměstnáním do metropole podle ní jezdí hlavně lidé z okresů Praha-východ, Praha-západ a Kladno.