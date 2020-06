Zásoby krve se tenčí, varují nemocnice. Dárci se bojí

Oba šli darovat krev i začátkem května, kdy v Česku stále ještě panoval nouzový stav kvůli pandemii. Mnoho dárců ale na rozdíl od Moniky a jejího manžela zůstalo raději v době koronaviru doma. Nemocnice upozorňují, že zásoby krevních skupin se v době epidemie povážlivě ztenčily. Někteří se báli, že by se mohli v nemocnici nakazit, jiní zase nešli z obavy, že by je transfuzní stanice stejně nepřijala.

Dárci krve však chybějí dlouhodobě: v ČR je zhruba 270 tisíc pravidelných dárců, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších odborníků by jich mělo být ještě o sto až sto padesát tisíc více. Scházejí zejména mladí dárci ve věku 18–35 let.