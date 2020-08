Zase změna. Roušky nebudou povinné v restauracích, obchodech ani školách

V pondělí Vojtěch přitom uvedl, že roušky budou plošně povinné v obchodech nebo v dopravních prostředcích. Ve středu řekl, že i v restauracích lidé ochranu nosu a úst nosit musí. A ve čtvrtek je to zase jinak.

„Diskutovali jsme nyní pro a proti i tom, co je realizovatelné na základě chytré karantény tak, abychom reagovali promptně,” sdělil na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Jsem v šoku, co z ministerstva vypadlo, říká Babiš. Chaos s rouškami projedná s Vojtěchem

„Debata prošla nějakým vývojem od pondělí. Je to ale poměrně zásadní změna, a proto jsme se k tomu dnes opět vrátili,” reagoval na kritiku novinářů.

Do Vojtěcha se totiž pustil ve středu večer kvůli opatřením, které odpoledne vyhlásil, premiér Andrej Babiš (ANO). „Jsem trochu v šoku z toho, co vypadlo z ministerstva zdravotnictví. Vůbec se mi to nelíbí,“ citoval premiéra Radiožurnál.