Wintr: Myslí-li si, že se Zeman dopustil deliktu, měli by jej obžalovat

Výraz, který je v článku 66 Ústavy ČR, tedy že prezident nemůže ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat, nebyl v ČR ještě nikdy použit. Je věcí výkladu, co pod něj jde zahrnout. Dá se vykládat ve smyslu fyzické neschopnosti, tedy kdyby byl prezident v kómatu nebo unesený. Zajímavá byla ale situace v USA s Donaldem Trumpem. V ústavě tam mají podobné ustanovení, které počítá s tím, že viceprezident takovou proceduru může aktivovat, a přezkoumává to Kongres (25. dodatek americké ústavy mluví o tom, že prezident může být prohlášen za nezpůsobilého vykonávat úřad. Demokraté tlačili na viceprezidenta Mikea Pence , aby jej v souvislosti s násilím u Kapitolu aktivoval, ten to ale odmítl).

Ústavní žaloba podle článku 65 je na místě ve chvíli, kdy se má za to, že prezident spáchal ústavní delikt. Následné řízení u Ústavního soudu může vést ke zbavení prezidenta úřadu. Ten by se ale musel zachovat závažně protiprávně a Ústavní soud by musel prokázat jeho vinu.

U článku 66 se neposuzuje vina, ale to, jestli je schopen vykonávat úřad, nebo není. Tyto věci by se neměly směšovat. Pokud mají někteří senátoři za to, že se prezident dopustil nějakého deliktu, správná reakce by byla ústavní žaloba, a ne aktivace článku 66. Další rozdíl je ten, že pokud by prezident byl shledán neschopným zastávat úřad, tak by prezidentem zůstal i nadále. Jen některé pravomoce by přešly na jiné ústavní činitele, především na předsedu vlády.