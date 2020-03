Vojtěch: S rouškami nikoho nepreferujeme, ale nedohlédneme do každé ordinace

Můžeme říct ke čtvrtečnímu dni nějaké počty nákupů, které zařídil váš krizový tým? A kdy bude situace s pomůckami stabilizovaná?

Čísla budeme pravidelně zveřejňovat tak, aby každý viděl, kolik šlo prostředků, do jakého kraje. Budeme na to mít speciální stránky, aby to bylo transparentní a bylo vidět, že to skutečně není tak, že bychom někoho zásadně preferovali, pokud to není nezbytně nutné. Olomouci teď dáváme větší přednost, protože je to uzavřená oblast. Směřujeme tam o něco více zdravotnických prostředků, ale jinak je distribuujeme do jednotlivých krajů.

Kdy bude ale podle vás situace stabilizovaná natolik, že si každý občan bude moct roušku koupit?

S velkou nadějí teď očekáváme konec týdne. Dnes by měla dorazit velká dodávka, a to 2,2 milionu roušek a 1,4 milionu respirátorů. Čekáme také dodávku šestnácti kamionů, které by měly přijet, a to by mělo situaci výrazně stabilizovat. Pak budeme schopni skutečně zasaturovat poptávku, která je ze strany nejenom zdravotníků, ale celé společnosti obrovská. Chceme, aby i standartní roušky byly samozřejmě k dispozici i běžným občanům, byť je pro nás v tuto chvíli priorita uspokojit potřebu zdravotníků nejenom v nemocnicích, ale i v jednotlivých segmentech jako jsou praktiční lékaři.

Dá se tedy říct, že do neděle bude situace minimálně ve velkých fakultních a krajských nemocnicích stabilizovaná? Co se týče počtu materiálu?

Do neděle skutečně, pokud jde o respirátory, roušky a případně ochranné rukavice, které také chybí, by se situace měla výrazně zlepšit. Další výrazné zlepšení by mělo být po dodávkách z Číny, které řeší pan ministr Hamáček, odkud se plánuje dodávka zhruba třiceti milionů roušek. Myslím si, že se bavíme skutečně o řádu následujících dní, kdy se situace výrazně stabilizuje a zlepší.

To říkáte už asi týden v kuse, že je to v řádu dní, kdy se to zlepší. Neustále slýcháme, že máme nákupy v řádu statisíců a milionů a že bude líp. Mohou tomu občané opravdu věřit?

Pravda je, že nám bohužel některé dodávky nevyšly. Ve středu jsem viděl zprávu, že například Praha objednala respirátory, které zůstaly někde v Anglii a dodávka nedošla. Je vidět, že to není naší neschopností, ale že situace je velmi složitá. Máme maximálně alokovanou kapacitu českých výrobců, kteří dodávají nám a respirátory i roušky jdou do terénu. Jsou to ale desítky, maximálně stovky tisíc. My ale potřebujeme miliony, a ty objednáváme ze zahraničí z různých zemí.

Takže to není vaší chybou a pozdní objednávkou, ale pouze problémem na trhu?

Pravdou je, že situace na trhu je dnes složitá, a to není jen dnes, ale poslední dva měsíce. Předtím, když byla epidemie v Číně, tak se zase vykupovala celá Evropa. Situace je zkrátka komplikovaná, protože poptávka mnohonásobně převyšuje výrobní celosvětovou kapacitu všech výrobců. Všechny země spolu bojují, a proto některé dodávky nevyšly. Od začátku týdne jsem říkal, že čekáme na konec tohoto týdne, že by velká dodávka měla do pátku dorazit.

Bulovka je klíčové pracoviště a pokud má nějaký nedostatek prostředků, tak nás kontaktuje a my ji zavážíme. A to skutečně přednostně.

Jedna věc je nákup, druhá věc je distribuce. Objevují se informace o tom, že materiál sice do krajů dorazí, ale tam si ho ve výsledku mezi sebou rozdělí ti s lepšími kontakty. Nakonec tady chodí každý druhý občan s respirátorem FFP3, ale chybí v nemocnicích. To je trochu absurdní situace, primárně je přeci potřebují sestry a lékaři.

S kraji jsme se dohodli na určitém systému distribuce. Máme na starost velké kliniky, respektive infekční oddělení, tam dodáváme. Na příjmu jako je Bulovka a podobně, máme na starost zdravotnickou záchrannou službu, krajské hygienické stanice. Další segmenty už jsou věc krajů. S kraji jsme vytvořili systém šestnácti distribučních míst, kam jsou pravidelně každý den dodávky zaváženy. V tomto směru nejsme úplně schopni dohlédnout až na poslední ordinaci, ale kraje ano. Vydáme jasný manuál krajům, kolik mají dát jednotlivým segmentům. Na druhou stranu, je to povinnost jednotlivých krajů.

Když jste zmínil Bulovku, jak to s ní vypadá? Mluvil jste s ředitelem Kvačkem? Změní doporučení zaměstnancům, které ještě v úterý znělo, že roušky nosit nemusí, protože je stejně neochrání?

Vedl jsem poměrně striktní rozhovor s panem ředitelem. Vyjádření bylo určitě nešťastné a on se za něj omluvil. Stáhl to. Nemyslím si, že je to na odvolání. Hovořil jsem o tom s panem premiérem. Bulovka je pro nás teď klíčové pracoviště, které musí fungovat, a není na místě ho nějakým způsobem destabilizovat. Ani to podle mě není relevantní. Ano, ten výrok byl nešťastný, byla to chyba, on se za ni omluvil.

Jednoduchým řešením je teď asi dodat jim pomůcky, které potřebují. Pan ředitel říkal v úterý, že má padesát tisíc roušek. To je asi ten hlavní důvod, proč k tomuto kroku přistoupil. Je už teď Bulovka lépe zásobovaná?

Bezesporu ano. Ale čekáme dodávky a Bulovku zásobujeme tak, jak je potřeba. Bulovka je klíčové pracoviště a pokud má nějaký nedostatek prostředků, tak nás kontaktuje a my ji zavážíme. A to skutečně přednostně, je to největší infekční pracoviště u nás. Jsou tam dva velmi vážně nemocní pacienti na plicní ventilaci, takže Bulovka bude bezesporu vždy ta nemocnice, která bude mít ochranné prostředky.

Během rozhovoru jste si asi šestkrát sáhl na roušku, to by se asi nemělo ne? Hygienici říkají, že pokud si budeme sahat na roušku, její funkčnost končí.