Vláda projedná osud povinných roušek i nákupní hodiny pro seniory

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden prohlásil, že povinnost nosit roušky by měla platit i po skončení nouzového stavu, který je vyhlášen do 17. května. Jejich plošné nošení by podle něj mohlo skončit v polovině června.

V neděli ale šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve shodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO) prohlásili, že roušky by mohly být povinné pouze v uzavřených prostorech. Mimo tyto prostory by byly jen doporučené.

Babiš tvrdí, že termín poloviny června by se mohl změnit a restrikce by mohly v případě pozitivního vývoje skončit dříve. Jednat o tom by měla vláda právě v pondělí.

Vyhrazený nákupní čas pro seniory

Kabinet by měl posoudit i vyhrazenou dobu nákupů pro seniory. Ti nyní mohou v prodejnách potravin nerušeně nakupovat od 8 do 10 hodin, ale podle vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly by i v této oblasti mohlo dojít k uvolnění.