Vláda jedná o tzv. semaforu a dalším rozvolňování protikoronavirových opatření

Systém rozlišuje tři skupiny států, a to podle barev na semaforu. Do států, které se nachází v zelené zóně, by mohli Češi vycestovat bez omezení už 15. června. Patřit by tam podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka mohlo například Německo, Slovinsko, Chorvatsko nebo Řecko.