Vláda jedná o opatřeních kvůli koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci

V pondělí by se měly otevřít farmářské trhy, autobazary či autosalony. Od tohoto data by se také znovu mohly konat malé svatby. Účastnit se jich bude smět ale maximálně deset lidí, a to za přísných hygienických podmínek. Účastníci obřadu s výjimkou svatebčanů by na nich museli nosit například roušky.