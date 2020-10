V Česku je až půl milionu nakažených, myslí si Prymula

Podle údajů na stránkách ministerstva zdravotnictví bylo v neděli ráno evidováno 153 000 aktivních případů nákazy, což by znamenalo, že podle Prymuly se podaří testy odhalit asi třetina nakažených.

Pokud by podle ministra platil v Česku stejný poměr nakažených jako na Slovensku, bylo by nakažených 350 000, podle něj je ale rozšíření nákazy v tuzemsku větší. Odhadl to právě na 400 až 500 tisíc lidí.