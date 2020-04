Už jsem házel flintu do žita, říká šťastný tatínek. Nakonec o porod nepřišel

„Vzhledem k termínu porodu a platnému zákazu jsem už házel flintu do žita. Nakonec to ale bylo skvěle načasované. Jsem velmi šťastný, že jsem měl možnost být u toho. Hrozně jsem si to přál,“ svěřil se Právu 43letý řidič kamionu.

Kvůli práci před dvěma lety zmeškal narození dcery. „Sice jsem si tentokrát vzal v práci volno, abych už podruhé porod neprošvihl, ale už jsem nedoufal, že by to mohlo vyjít. Bylo to napínavé do poslední chvíle,“ pokračoval tatínek.

Že to klapne, uvěřil tento týden, kdy šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil zrušení zákazu. „Měli jsme ale trochu obavy, zda porodnice splní ministerstvem nastavené podmínky a bude moci okamžitě reagovat, aby přítomnost otců u porodu zajistila co nejdříve. To se podařilo a ve čtvrtek v noci, když manželce doma praskla plodová voda, jsem už věděl, že o porod nepřijdu,“ uvedl dále Galáš.

V Plzni by mu to neumožnili

Podle něj původně chtěla manželka rodit v Plzni, ale nakonec se rozhodli pro porodnici ve Stodě. „Udělali jsme dobře. Zatímco tady se mohli tatínkové zúčastnit porodu už od čtvrtka, v plzeňské nemocnici to umožní až pod pondělka,“ radoval se muž.

Když partnerku přivezl v pátek v jednu v noci do nemocnice, poslali ho domů s tím, že mu dají vědět, až porod začne. „V deset dopoledne mi přišla zpráva na mobil, že jde žena na sál. Samuel se narodil v 11:43. Měl jsem povoleno být přítomen po celou dobu porodu. Dostal jsem respirátor, rukavice a o ochranný oblek. Seděl jsem hned vedle křesla, manželku jsem držel za ruku a vše krásně viděl. Samotný porod trval něco přes půl hodiny. Krásný zážitek. Pak jsem mohl být s manželkou ještě asi dvě hodiny, než ji zašili a odvezli na pokoj mezi ostatní rodičky,“ uzavřel Petr Galáš.