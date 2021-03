Uvolňování jen v náznacích: Možná návštěvy na Velikonoce, školy možná za měsíc

Jen neochotně zatím mluví představitelé vlády o termínech uvolňování koronavirových opatření. Skoupý byl ve čtvrtek i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), naznačil ale, že ve hře by mohlo být, že by se na Velikonoce zrušilo omezení pohybu mezi okresy. Žáci by se podle něj mohli vracet do škol „na dohled měsíce”.